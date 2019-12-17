تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية"

نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس.
واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة.الأحوال المدنية الخدمات الإلكترونية وزير الداخلية
واشتملت على تسجيل المواليد وإيصال سجل الأسرة
نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس.
واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة.