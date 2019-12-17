تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية"

واشتملت على تسجيل المواليد وإيصال سجل الأسرة

نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس.

واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة.