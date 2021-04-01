"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح

في إطار خطة تغطية الطلب المحلي والمحافظة على الخزن

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة الثانية لهذا العام لاستيراد كمية (295) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (مايو - يونيو2021م).



وصرح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (5) بواخر بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري وباخرة واحدة لميناء جازان.



وأفاد أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، هذا وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بشراء كمية (355) ألف طن من المستثمرين السعوديين في الخارج، إضافة إلى الإعلان عن بدء موسم استلام القمح المحلي لهذا العام يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل 2021م، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.