محافظ هيئة الأمن السيبراني: ذكرى البيعة مرحلة نماء ورؤية ثاقبة لقائد مسيرة الوطن

هنأ خادم الحرمين وولي العهد بالمناسبة الخامسة

رفع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "تعيش المملكة الذكرى الخامسة لبيعة لخادم الحرمين الشريفين، وهي تمر بمرحلة نماء وتحديث وإصلاحات على الصّعد كافة، وتحقق لها بفضل الله ثم بصدق إرادة القيادة الرشيدة وثاقب رؤيتها وحزمها الكثير من الغايات والأهداف السامية على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتنموية وذلك وفق رؤية واضحة وملهمة (رؤية 2030) لتكون بلادنا بإذن الله نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الصّعد كافة".

وثمّن الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع الأمن السيبراني من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً في هذا السياق إلى أن ذلك يعبّر عن عمق إدراك هذه القيادة أن مواجهة المخاطر السيبرانية سيعزز الوصول إلى الاستدامة التنموية لمواكبة التطورات بما يحقق المستهدفات الوطنية ويحمي المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.



وسأل محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المولى -جل وعلا- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.