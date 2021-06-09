الوطني للأرصاد: حالة أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).