ضحايا كورونا في 3 دول.. 284 وفاة جديدة بالبرازيل و165 ببريطانيا و61 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 10312 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (بكوفيد-19)، و 284 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها أمس، بأن إجمالي عدد الوفيات في البلاد قد بلغ 613066.

بريطانيا

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 42.484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و165 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان يوم أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9.932.408؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 144.137.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 61 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 352123 من ضمنهم 293374 حالة تم شفاؤها، و20052 حالة وفاة.