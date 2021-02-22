مفاجأة.. دراسة تكشف عن "الرابط الخفي" بين كورونا والنظارات

أجراها باحثون هنود وسلّطت الضوء عليها صحيفة بريطانية

كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة كبيرة تربط بين ارتداء النظارات الطبية والإصابة بفيروس كورونا.

الدراسة التي أجراها باحثون هنود وسلطت عليها الضوء صحيفة "تليغراف" البريطانية، خلُصت إلى أن مستعملي نظارات الرؤية أقل عُرضة للإصابة بـ"كوفيد 19" من غيرهم؛ حيث تَقِل لديهم عادة "فرك الأعين بالأصابع" بشكل تلقائي.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام، حذّر الأطباء من استعمال الأيدي في لمس الفم أو الأنف أو العينين؛ حيث يؤدي ذلك إلى نقل عدوى كورونا؛ إذ يجد الفيروس مدخلًا إلى جسم الإنسان عبر هذه الأعضاء؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ودرس الباحثون في الهند 304 أشخاص (223 ذكرًا و81 أنثى) في مستشفى "كي في" المخصصة لعلاج كورونا بمنطقة كانبور ديهات شمالي الهند، بين 26 أغسطس و8 سبتمبر من العام الماضي، وكانت تتراوح أعمارهم بين 10 و80 عامًا، وأبلغوا جميعًا عن أعراض الفيروس وسئلوا عن استعمال النظارات الطبية.

وقال 19% منهم إنهم كانوا يرتدون نظارات في معظم الأوقات؛ مما أدى إلى نتائج تشير إلى أن أولئك الذين يستعملون النظارات لمدة 8 ساعات في اليوم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وحسب "تليغراف"، أظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بكورونا كان أقل مرتين إلى 3 مرات بين مستخدمي النظارات، مقارنة بمن لا يرتدونها.

وقالت إنه "لدى الفرد عادة لمس وجهه بمعدل 23 مرة في الساعة، ولمس عينيه في المتوسط 3 مرات في الساعة. وقد يؤدي استخدام النظارات على المدى الطويل إلى منع تكرار لمس العينين أو فركهما".

وأوضحت الدراسة التي تَحَدّث عنها موقع "مدركسيف" العلمي الذي يعرض رسائل غير منشورة عن الصحة: "أظهرت التجارب الحالية أن خطر الإصابة بكورونا كان أقل بحوالى مرتين إلى 3 مرات مع ارتداء النظارات مقارنة بعد ارتدائها".

وقال الباحثون: إن القنوات الدمعية في العين يمكن أن تكون طريق انتقال الفيروس إلى التجويف الأنفي ثم الرئتين؛ لذلك فإن "لمس العين وفركها بيد ملوثة قد يكون طريقًا مهمًّا للعدوى".