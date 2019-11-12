"ياسر" يضيء منزل "القيسي"

رُزق رئيس الصحة العامة بمستشفى صامطة العام، ماجد علي عبدالله قيسي، بمولوده الأول، اتفق على تسميته "ياسر". جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه، وبلغ أشده ورزقهم بره .

"سبق" تبارك لـ"ماجد" المولود الجديد، وتدعو الله – عز وجل- أن يجعله من مواليد السعادة.

1

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 04:43 PM

"ياسر" يضيء منزل "القيسي"

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

1 121

رُزق رئيس الصحة العامة بمستشفى صامطة العام، ماجد علي عبدالله قيسي، بمولوده الأول، اتفق على تسميته "ياسر". جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه، وبلغ أشده ورزقهم بره .

"سبق" تبارك لـ"ماجد" المولود الجديد، وتدعو الله – عز وجل- أن يجعله من مواليد السعادة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019