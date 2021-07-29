شاهد: جحيم في تركيا.. حرائق في مدينة سياحية تجبر السكان على الإخلاء وسببها غير معلوم

اضطر أهل المنطقة إلى الهرب ونقل المرضى إلى مستشفيات مناطق أخرى

أجبرت حرائق هائلة في مدينة أنطاليا الساحلية التي تقع على البحر المتوسط جنوب غرب تركيا السكان على الإخلاء، ونقل المرضى من المستشفيات في المناطق المتأثرة بالحريق إلى مناطق أخرى، بحسب بيان صادر عن إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق نشب لسبب غير معروف وانتشرت ألسنة اللهب بسبب سرعة الرياح في منطقة الغابات في ينيكوي في منطقة مانافجات في أنطاليا.

وتجاهد إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية في محاولة السيطرة على الحريق الهائل؛ إذ تم الدفع بطائرتين و8 مروحيات و50 رشاشًا وجرافتين في الموقع، كما تم إرسال معدات إضافية، من بينها 9 خزانات مياه و4 سيارات إطفاء إلى المنطقة المتضررة من المحافظات المجاورة.

وطلبت السلطات من سكان أربعة أحياء في بلدة مشجرة في منطقة مانافجات الابتعاد عن مسار الحريق، فيما حاولت فرق الإطفاء السيطرة عليه، وفقا لما قاله محيي الدين بوجيك، عمدة البلدة. فيما تم نقل المرضى من مستشفى مانافجات العام إلى مستشفى آخر كإجراء احترازي.

وأسفرت الحرائق المستعرة عن إصابة نحو 62 شخصًا بإصابات متنوعة، وفقًا لما صدر عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ونقلته عنه وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وقال أحد سكان المنطقة المشتعلة إن النيران "مستعرة"، وذكر: "مررنا بالدخان. نحن في المنزل الآن نبحث عن مكان نذهب إليه. نحن نحزم أمتعتنا... أخلت قوات الدرك بالفعل بعض الأشخاص الأقرب إلى النار بالفعل. نحن نغادر لأن الجو حار جدًا وهناك الرائحة من الدخان، وأطفالي صغار، ولا توجد كهرباء في الوقت الحالي ونحن نذهب إلى مكان ما (مزود) بالكهرباء"، وفقًا لما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية.