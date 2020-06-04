حرس الحدود بالمدينة ينقذ طفلاً تعرض للسقوط بالواجهة البحرية بينبع

نقله للمركز الطبي بالهيئة الملكية لتلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى

قدمت إحدى فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المساعدة الطبية لطفل أردني الجنسية يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، بعد تعرضه للسقوط على أرض الشاطئ بالقرب من الموقع المخصص للسباحة بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى اتصالاً هاتفياً على رقم الطوارئ 994 أمس من والد الطفل أفاد فيه بسقوط ابنه على أرض الشاطئ وطالباً المساعدة.

وأضاف المقدم "عبدالحميد" أنه على الفور تم توجيه أفراد فرقة البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقاموا بتقديم المساعدة اللازمة، ونقل الطفل بواسطة إسعاف حرس الحدود للمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، حيث تلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى مساء اليوم ذاته.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بجميع المتنزهين ومرتادي البحر والشواطئ اتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.