الولايات المتحدة تقترب من تصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية

بومبيو يؤكّد أنها جماعة تشكل خطراً حقيقياً في الشرق الأوسط والعالم

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اقتربت من وضع جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إلى أن إدارة البيت الأبيض أوشكت على الانتهاء من التفاصيل القانونية لاعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية؛ حيث إنها تشكل خطراً حقيقياً في الشرق الأوسط وعديد من الدول، مضيفاً أن على الدول الأوروبية كذلك تقييم أن الجماعة هذه تشكل خطراً حقيقياً.

وأوضح بومبيو؛ في كلمة ألقاها في معهد هوفر بجامعة ستانفورد حول الحرب والثورة والسلام، أن هناك عملاً "عميقاً وقوياً ومهماً" يتعيّن القيام به قبل اعتبار أيّ فرد أو جماعة منظمة إرهابية.