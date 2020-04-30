أملج تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

ثالث محافظات منطقة تبوك بعد ضباء والوجه

سجلت محافظة أملج بمنطقة تبوك، أول إصابة بفيروس كورونا، لتكون ثالث محافظة بالمنطقة تسجل إصابات بالفيروس بعد محافظتي ضباء والوجه.

وكانت محافظة ضباء قد سجلت أربع حالات إصابة بفيروس كورونا فيما بلغ مجموع عدد الحالات في محافظة الوجه مع الحالة الجديدة التي أعلن عنها اليوم، ست حالات منذ ظهور المرض.

وبلغ عدد الحالات النشطة بمدينة تبوك 185 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي في مدينة تبوك إلى 43 حالة تعافٍ بعد تسجليها اليوم 10 حالات تعافٍ، فيما لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة لمقيم قبل أسابيع.

يذكر أن الشؤون الصحية بمنطقة تبوك بدأت في عمليات المسح الميداني الذي يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات.