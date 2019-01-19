مقتل 16 في ضربات للتحالف الدولي على "داعش"

بينهم 6 مدنيين و10 إرهابيين

قُتِل 16 شخصاً بينهم ستة مدنيين، مساء أمس الجمعة، في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدف آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، أن قصفاً جوياً للتحالف الدولي على قرية الباغوز أسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، وعشرة عناصر من "داعش".

وأفاد "عبدالرحمن" بأن القصف متواصل، وقد ارتفعت وتيرته منذ هجوم مدينة منبج قبل أيام.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية حالياً، وبعد تمكّنها من السيطرة على بلدة هجين وقرية السوسة، إلى طرد "داعش" من آخر بقعة يتحصن فيها، حيث قرية الباغوز ومحيطها.