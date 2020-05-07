من إصابات غزة لـ"شائعات رام الله".. آخر تطورات "كورونا" في فلسطين

"الصحة": ارتفاع إجمالي حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن فلسطيني من الخليل، لترتفع حصيلة الإصابات بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة إلى 547 إصابة.



وأضافت في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء "وفا" أنه تم إغلاق قرية السموع في محافظة الخليل؛ لوجود عدد كبير من الإصابات فيها.



وذكرت أنه تم تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس في محافظات القدس والضفة الغربية، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات، لافتة إلى تعافي 40% من الحالات التي أصيبت بالفيروس.



وكانت وزارة الصحة قد نفت في ساعة متأخرة من فجر اليوم صحة الأنباء التي تحدثت عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة رام الله، داعية إلى ضرورة التوخي في نقل المعلومات وعدم نشرها إلا من المصدر الرسمي.



وفي قطاع غزة أعلنت الوزارة أمس عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في غزة أن إجمالي الفحوص التي أجرتها بلغ 6444 عينة، جاءت منها 6427 عينة سلبية و17 عينة كانت إيجابية، مؤكدة تعافي 12 حالة من الفيروس، فيما لا تزال 5 حالات تتلقى العلاج.