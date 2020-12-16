كورونا في 24 ساعة.. إصابة 201 ألف أمريكي و25 ألف بريطاني و17568 إيطالي

اليونان سجلت 1190 حالة جديدة والفيروس يصيب 595 في لوكسمبورغ

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 201,776 إصابة مؤكدة و2,960 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16,519,668 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 302,992 حالة وفاة.

وسجلت بريطانيا 612 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65517 حالة وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 25161 إصابة جديدة بالفيروس, ليبلغ إجمالي الإصابات 1,913,000 إصابةً.

وسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 680 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 66537 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، إلى تسجيل 17568 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1888144 إصابةً.

وسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد 42845 حالة، حيث أشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 421 حالةً.

وسجلت اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة و1190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3870 حالة وفاة و127557 إصابةً.