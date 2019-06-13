تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية

أطلقه "الوطني للمحفوظات" وأكد أن عدم الالتزام باللوائح المنظمة مخالفة نظامية

حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".

وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.

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13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 11:11 AM

أطلقه "الوطني للمحفوظات" وأكد أن عدم الالتزام باللوائح المنظمة مخالفة نظامية

تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية

عبدالله الراجحي

جدة

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حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".

وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.

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