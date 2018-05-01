رئيس بلدية العلا يزور محافظها الجديد

هنأه على ثقة أمير المدينة

زار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي، المحافظ الجديد مبارك بن عطالله المورقي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أصدر قرارًا بتعيين "المورقي" محافظًا للعلا.

وهنأ "مكي": "المورقي" على ثقة أمير المدينة.

ورحب المحافظ برئيس بلدية العلا، متمنيًا له التوفيق في خدمة المحافظة؛ هذا الجزء الغالي من الوطن، بالخدمات البلدية التي تبرز التطور الكبير الذي تشهده العلا.