تُكمل إسهاماته في مكافحة "كورونا".. ما وظائف الخصائص الجديدة لـ"توكلنا"؟

يتيح خدماته للناطقين بـ 7 لغات من سكان المملكة

لا يزال تطبيق "توكلنا" الذي ساهم بشكل لافت في دعم جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، منذ أن أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أوائل مايو (أيار) الماضي؛ لإدارة التصاريح الإلكترونية خلال فترة منع التجول، لا يزال يضيف إلى رصيد منجزاته نتائج جديدة في مواجهة الوباء الفتاك، لا سيما بعد أن أضافت له "سدايا" ثلاث خصائص جديدة، ليوائم متطلبات مكافحة عدوى الفيروس في المرحلة الحالية بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها، مما أدى إلى تغير تحديات المكافحة، وتطلب في المقابل حلولاً تقنية للتعامل معها.

ومن نافلة القول، الإشارة إلى أنه ليس هناك أدل على نجاح تطبيق "توكلنا" من تجاوز عدد مستخدميه عتبة السبعة ملايين مستخدم، خلال قرابة أربعة أشهر من إطلاقه التجريبي، فمن المؤكد أن اتساع استخدام التطبيق برهان على نجاحه، وتفوق التقنية التي يعتمد عليها، ومنحته هذه السهولة في الاستخدام، لكن الملاحظ أن "سدايا" استثمرت ما أحرزه التطبيق من انتشار في الاستخدام، فقررت دمج هذا العدد الهائل من المستخدمين ضمن جهود مكافحة الفيروس في المملكة خلال المرحلة الحالية، فزودت التطبيق بخصائص جديدة ليستمر دوره الفعّال، وتتعاظم نتائجه في الحد من انتشار العدوى.

ومما ضاعف من تأثير وجدوى "توكلنا" برمجته بسبع لغات حية هي: العربية والإنجليزية، والهندية، والفلبينية، والأوردو، والبنغالية، والإندونيسية؛ لتوسيع رقعة الاستفادة منه بالنسبة لسكان المملكة من المواطنين والمقيمين، والانفتاح على كل الناطقين بهذه اللغات في مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، ويشير تعدد لغات التطبيق إلى مبدأ المساواة، الذي يحكم تعامل حكومة السعودية ومؤسساتها المعنية بمواجهة الوباء في التعامل مع جميع سكان المملكة، وإعلاء القيمة الإنسانية للفرد بعيداً عن جنسيته ودينه ولغته، فحسبه أنه إنسان حتى يستحق الرعاية والاهتمام.

وتضمن تطوير "توكلنا" تزويده بثلاث خصائص الجديدة هي: الوضع الحذر، التي تتيح للمستخدم التعرف على الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، عند تفعيلها باستخدام تقنية البلوتوث، والخاصية الثانية إدارة التجمعات الآمنة، التي تحقق أعلى درجات الأمان والسلامة للتجمعات على اختلافها، من خلال إصدار التصريح والحصول على كود "QR"، الذي يتيح للزائرين مسحه عند دخولهم المناسبة، ومن ثمَّ الحفاظ على سلامتهم، والخاصية الثالثة رعاية التابعين، التي تتيح لأولياء الأمور متابعة أطفالهم دون 15 عاماً، من خلال إرسال طلب رعاية إلى حساب التابع في التطبيق، وبعد الموافقة يتمكن الولي من استعراض موقع ومعلومات وحركة طفله.