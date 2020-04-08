ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في باكستان إلى 4183 شخصاً

توفيت 58 حالة جراء الفيروس وتماثلت 467 أخرى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في باكستان إلى 4183 حالة، توفيت منها 58 حالة، وتماثلت للشفاء 467 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، في آخر إحصاء له اليوم، أن 3547 من المصابين بفيروس كورونا يخضعون للحجر الصحي الإلزامي، ويوجد بين المصابين 28 حالة في وضع حرج.

وأضاف المركز: من إجمالي الحالات في باكستان توجد 2132 حالة في إقليم البنجاب، و932 حالة في إقليم السند، و500 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و202 حالة في إقليم بلوشستان، و211 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، و28 حالة في إقليم كشمير الحرة، بينما ارتفعت حالات الإصابة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد إلى 83 حالة.