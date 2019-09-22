"الجربا": ما ننعم به من خير بتوفيق الله وبقيادة حكيمة وشعب عظيم

قال: اليوم الوطني تاريخ ساطع لأجدادنا

عبر الرئيس الفخري لملتقى "صحافيو الوطن"، الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، عن فخره واعتزازه باليوم الوطني الذي يعد المناسبة الأغلى لدى كافة أفراد الشعب السعودي.



وقال "الجربا": إن "هذا اليوم نتذكر فيه تضحيات أجدادنا الأبطال بقيادة الإمام الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه-، وسار على نهجه أبناؤه الملوك إلى يومنا هذا عهد الرؤية والتطور، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونحن نعيش في أفضل حال، فلله الحمد والمنة".



وأضاف: "ما ننعم به من خير وافر وسعة رزق وطمأنينة وإيمان، ما كان ليتحقق بعد توفيق الله إلا بقيادة حكيمة رشيدة وشعب عظيم ملتحم بقيادته، مؤمن بقدراته محافظ على دينه وعاداته، منفتح على العالم متمسك بثوابته".



ورفع "الجربا" التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله– وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني 89، سائلاً الله أن يحفظ الوطن من كيد الأعداء، والوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة التي رفعت شعار "همة حتى القمة".