شاهد.. "عارضة جازان" تحارب "كورونا" في الجهات الحكومية ومساكن العمالة

جولات ميدانية مكثفة وحرص كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تواصل الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان جولاتها الميدانية على عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة ومساكن العمالة للتطعيم ضد فيروس كورونا وسط تطبيق الإجراءات الاحترزاية المعمول بها .

جاء ذلك بمتابعة من المحافظ الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وبإشراف من المشرف على مراكز العارضة سلمان معيني ومشرف مكافحة العدوى مفرح العبدلي ومشرف المختبرات أحمد العبدلي وطبيب الفرقه الدكتور رايق.

وكانت توجيهات قد صدرت من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ومتابعة نائبه بتفعيل حملة التطعيم ضد فايروس كورونا (كوفيد-19) بمقر الإمارة وكافة المحافظات والمراكز التابعة بها.

يشار إلى أن مستشفى العارضة العام كان قد دشن مركز تطعيم لقاحات كورونا، وأوضح مدير المستشفى الأخصائي عادل بن أحمد حريصي، أن مركز لقاحات كورنا بالمحافظة بدأ استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ويعتبر مستشفى العارضة العام من ضمن المراكز بالمنطقة التي تستقبل فيها المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم لقاحات كورونا .