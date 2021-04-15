التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان

أكدت قوات التحالف أنها اعترضت ودمَّرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
وقال التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسنتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أكدت قوات التحالف أنها اعترضت ودمَّرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
وقال التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسنتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.