التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان

أكدت قوات التحالف أنها اعترضت ودمَّرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان.

وقال التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسنتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.