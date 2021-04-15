التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان

أكدت قوات التحالف أنها اعترضت ودمَّرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان.

وقال التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسنتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442 12:49 AM

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت قوات التحالف أنها اعترضت ودمَّرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان.

وقال التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسنتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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