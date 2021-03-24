مدني مكة يكافح حريقًا اندلع في أحد المنازل

انتقل إلى أحواش مجاورة بشرائع المجاهدين

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، مكافحة حريق اندلع في منزل بحي شرائع المجاهدين، فيما انتقل الحريق إلى أحواش ومنطقة مليئة بالأشجار، ولا زالت فرق الدفاع المدني في الموقع للحيلولة دون انتشاره، فيما لم تسجل أي إصابات تذكر حتى الآن.

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