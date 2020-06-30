"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

حالة تشمل عدة محافظات وتستمر لـ6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة، والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.