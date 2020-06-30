"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

حالة تشمل عدة محافظات وتستمر لـ6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة، والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 12:33 PM

حالة تشمل عدة محافظات وتستمر لـ6 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة، والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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