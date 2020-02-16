"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشية الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.

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16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 09:02 AM

تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشية الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.

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