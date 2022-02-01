"تعليم مكة" توزّع 27 ألف قناع شفاف للوجه لحماية المعلمين والمعلمات من كورونا

إدارة المستودعات ستسلّم مندوبي المدارس الأقنعة والمتبقي من المخصّص

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكّة المكرّمة، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443 هــ بتوزيع 27500 قناع شفاف للوجه لحماية المعلمين والمعلمات الممارسين فعلياً لعملية التدريس بالمرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة والروضات.

وأوضحت الإدارة أن إدارة المستودعات ستقوم بتسليم مندوبي المدارس الأقنعة والمتبقي من المخصّص يتم صرفه لجميع المعلمين والمعلمات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية.

وشددت الإدارة على الحرص بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامتهم وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات من انتشار الأمراض الوبائية في المرافق التعليمية.