كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات 10384 و200 وفاة و6776 شفاء

سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 8 وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشُفي نحو 80 شخصاً من الفيروس، أمس الثلاثاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.