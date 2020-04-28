بوركينا فاسو: 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو، تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة (كوفيد-19) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة البوركينية، قد أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.