انتشار "كورونا" .. الجزائر: اكتشاف حالتَي إصابة جديدتيْن وحالة لشخص أجنبي بمصر

الدومينيكان تعلن تسجيل أول إصابة مؤكّدة بالفيروس .. و24 في سويسرا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اكتشاف حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الصحة الجزائرية، إن المسح الوبائي تمكن من اكتشاف حالتَي إصابة لامرأة تبلغ من العمر 53 سنة وابنتها البالغة 24 سنة تأكّد أنهما حاملتان لفيروس كورونا لكنهما أصحاء وفق المختبر الوطني المرجعي لمعهد باستور الجزائري حيث تم عزلهما والتكفل بهما.

وأوضح البيان أن نظام الرصد والإنذار الذي تم وضعه وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا جعل من الممكن استعادة مسار رحلة الجزائري البالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمين بفرنسا اللذين أقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فبراير 2020 مع أسرتهما في البليدة التي تأكّدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا في 21 فبراير الماضي.

وأشار البيان إلى أن المصابين لم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد 3 أيام من وصولهما إلى مدينة البليدة، أي في 17 فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة أنها تطمئن المواطنين بأن كل التدابير قد اُتخذت لمنع تفشي العدوى.

يُذكر أن أول حالة إصابة كانت لمواطن إيطالي تأكّدت إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله إلى الجزائر وتم ترحيله إلى إيطاليا.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف حالة إصابة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" داخل مصر لشخص أجنبي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد؛ قوله "إن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة إصابة لشخص أجنبي بفيروس (كورونا المستجد)".

وأضاف فور الاشتباه في الحالة والتأكّد من النتائج المعملية تمّت إحالته إلى مستشفى العزل، ويتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع "تمّ على الفور إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للحالة، بالتعاون مع المنظمة حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً والاطمئنان عليه".

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن لدى الحالة أعراضاً مرضية بسيطة وحالته مستقرة، وأن الوزارة تتخذ حاليا إجراءات وقائية مشدّدة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد؛ إلى أن هذه الحالة تعد الثانية في مصر لفيروس كورونا المستجد؛ مؤكداً تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

كما أعلنت وزارة الصحة بجمهورية الدومينيكان، أمس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لتكون بذلك رابع بلد بأمريكا اللاتينية يعلن حالة إصابة مؤكّدة بالمرض بعد البرازيل والمكسيك والإكوادور.

وأوضح وزير الصحة رافاييل سانتشيز كارديناس؛ في مؤتمر صحفي بالعاصمة سانتو دومينغو، أن هذه الحالة الأولى تتعلق بسائح إيطالي يبلغ من 62 عاماً، دخل البلاد في 22 فبراير المنصرم.

وأضاف، أن أعراض المرض ظهرت على المريض بعد يومين من دخوله البلاد، وتمّ وضعه تحت الحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة.

ودعت وزارة الصحة بجمهورية الدومينيكان، السكان، إلى التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المبالغ فيها، مذكرة أن ما يزيد من 80 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا تشبه حالات الإنفلونزا الخفيفة.

كما سجّلت سويسرا حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج؛ نقلاً عن السلطات الصحية السويسرية.. ويأتي هذا الرقم مرتفعاً عن 18 حالة كانت قد سجّلتها البلاد.

وقال رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة دانيل كوخ؛ خلال مؤتمر صحفي، إنه على الرغم من أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محلياً سيكون أمراً حتمياً.