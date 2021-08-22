متحدث التعليم الجامعي: التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة #كورونا

الأحمري كشف عن لجان رقابية داخل الكليات لمتابعة الإجراءات الصحية

قال متحدث #التعليم الجامعي، اليوم، إن التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة #كورونا؛ مؤكداً أن #وزارة_التعليم عملت منذ وقت مبكر للعودة الحضورية.

وأضاف طارق الأحمري، وفق ما نقلته قناة الإخبارية: لجان رقابية داخل الكليات لمتابعة الإجراءات الصحية.