"شكري": مصر حريصة على تجنب صراع مسلّح حول سد النهضة

شدّد على أن بلاده لن تتقبل العجز المتراكم في المياه بسبب سياسة إثيوبيا

ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الأربعاء"، أن مصر حريصة على تجنب صراع مسلح حول سد النهضة" الإثيوبي، لكنها لا يمكن أن تتحمل أو تتقبل العجز المتراكم للمياه نتيجة إصرار إثيوبيا على عدم الاتفاق على قواعد ملء السد.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون "بلومبرغ" الأميركية، قال "شكري": "إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإن الصيغة كانت دائمًا أن جميع الخيارات مفتوحة".

وبيّن الوزير المصري أنه في غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب.

وأضاف أن هذا العجز سيسهم في تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة ويحرم ملايين العاملين في قطاع الزراعة من المياه اللازمة لري أراضيهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة، وهذا الوضع لا يمكن لمصرَ أن تتحمله أو تتقبله أو تتسامح معه.