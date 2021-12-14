أمير قطر يشكر المملكة على الحفاوة وحسن الاستقبال خلال مشاركته بالقمة الخليجية

قال: نتائج الاجتماعات أكدت أهمية الحفاظ على وحدة المجلس

قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال أثناء مشاركته في القمة الخليجية 42 بالرياض:

وتفصيلاً، قال أمير قطر: "‏سعدت اليوم بالمشاركة في القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أكدت نتائج اجتماعاتها أهمية الحفاظ على وحدة المجلس وعلى تحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها سيما في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات".

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "الشكر للمملكة قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال".

وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصلوا اليوم الرياض للمشاركة في القمة الخليجية 42 لدول مجلس التعاون الخليجي.