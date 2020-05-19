"العجالين" يرفع التهاني لولي العهد بمناسبة الذكرى الثالثة لولاية العهد

رفع أمير الفوج الثالث بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي، سعود بن عبدالعزيز العجالين، تهنئته لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لمبايعته وليًّا للعهد.

وأكد "العجالين" أن المملكة العربية السعودية بعد مُضي ثلاث سنوات على اختياره وليًّا للعهد تعمل وفق رؤية ثاقبة، وفي ضوء قرارات فذة، تصب في مصلحة أبناء السعودية وشعبها، وتحقق نماء أرضها، واستقرار أمنها، والحفاظ على مكامن قوتها".

وقال: "نجدد العهد والوعد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلين الله أن يوفِّق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، ولما فيه خير بلادنا، ودوام عزها، ومزيد فضلها، وأن يعين خادم الحرمين الشريفين، ويشد أزره بولي عهده القائد الفذ الشاب، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا وبلادنا من كل سوء".