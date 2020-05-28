اليابان تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 16712 حالة

سجلت اليابان اليوم 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16712 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 871 حالة بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.