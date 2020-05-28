اليابان تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 16712 حالة

سجلت اليابان اليوم 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16712 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 871 حالة بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 12:25 PM

ارتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 16712 حالة

اليابان تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت اليابان اليوم 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16712 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 871 حالة بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

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