توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية التطوع الصحية ومبادرة "فينا خير"

تفعيل التعاون فيما بينهما من خلال تقديم البرامج والأنشطة التطوعية

تحقيقًا لرسالة التطوع السامية وقَّعت ‫جمعية التطوع الصحية (أثر) مذكرة تفاهم مع مبادرة "‫فينا خير" التي تهدف إلى التعاون في تنفيذ برامج وأنشطة تطوعية صحية لخدمة المجتمع وتحقيقًا لرؤية الوطن الطموحة 2030.

وقام بتوقيع المذكرة المدير التنفيذي لجمعية أثر متعب العنزي، وعبيد البرغش مؤسس مبادرة "فينا خير"، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أثر الأستاذ الدكتور خالد آل عبدالرحمن، والأمين العام للجمعية الدكتور سلطان الزهراني، وبحضور أعضاء مبادرة "فينا خير".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين بتفعيل دور التعاون فيما بينهما، من خلال تقديم العديد من البرامج والأنشطة التطوعية.

الجدير بالذكر أن جمعية التطوع الصحية (أثر) هي أول جمعية متخصصة في التطوع الصحي مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 1174 وتاريخ 19 رجب 1441هـ، وتشرف عليها فنيًّا وزارة الصحة، أسّسها مجموعة من المهتمين في المجال الصحي بهدف المساهمة الفاعلة في التطوع في هذا القطاع، واستشعارًا منهم لمسؤولياتهم الاجتماعية، وعرفانًا منهم لهذا الوطن المعطاء.

وتضم مبادرة "فينا خير" عديد القيادات في العمل التطوعي والمجتمعي، وقد قدمت للمجتمع العديد من المبادرات؛ وكان آخرها الحملة التوعوية (أنا ملتزم) التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا بطرق وقائية واحترازية لسلامة الأرواح والأنفس البشرية.