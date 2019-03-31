بالصور.. 22 وجهة مذهلة "لاتفوتها" لصيف 2019 تعرف عليها

أعلن عنها موقع "تريب ادفايزر".. ومن بينها الغردقة ودبي ومراكش

أعلن موقع "تريب ادفايزر" المتخصص في أبحاث زوار المدن في العالم عن اختيار ملايين المتابعين لأفضل الوجهات السياحية لعام 2019 والتي يمكن أن تقضي فيها أفضل اللحظات في الصيف القادم

وجاء التصنيف كالتالي:

1- لندن، المملكة المتحدة

عندما يتلاقى التاريخ مع الفن والأزياء والطعام البريطاني المميز.

2- باريس, فرنسا

على طول نهر السين تأمل أهم المعالم السياحية مثل برج إيفل وقوس النصر إنها التجربة الباريسية المثالية التي تجمع بين الترفيه والمرح، مع ما يكفي من الوقت لتذوق الوجبات الرائعة ومشاهدة المعروضات في متحف اللوفر.

3- روما, إيطاليا

المدينة تشعرك وكأنها قاعات عرض لمتحف ضخم في الهواء الطلق، فهي مجمع من واقع الحياة يضم ساحات وأسواق في الهواء الطلق، وكذلك مواقع تاريخية تحير الأذهان "نافورة تريفي"، "الكولوسيوم" و"البانثيون".

4- جزيرة كريت, اليونان

الجوهرة اليونانية التي تطفو فوق بحر من الفيروز المذاب، حيث تعتبر الشواطئ امتدادات طبيعية من الرمال الناعمة والحصى الملساء وكذلك لا يمكن تجاهل الأهمية التاريخية والأسطورية، حيث يُقال إن جزيرة كريت هي مكان ميلاد زيوس.

5- جزيرة بالي, إندونيسيا

تجسد بالي بطاقة بريدية نابضة بالحياة وقطعة من الفردوس في إندونيسيا لا تنتمي لعالمنا. تمتع بحمام شمس دافئ أو استلقِ على الرمال البيضاء الناعمة، أو العب مع المخلوقات الاستوائية أثناء الاستمتاع بالغوص بجانب الحواجز المرجانية أو حطام السفينة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية بألوانه الزاهية.

6- جزيرة فوكيت, تايلاند

تضم جزيرة فوكيت مجموعة متنوعة من المعالم السياحية المذهلة لقضاء الإجازات بدءاً من البحيرات الضحلة ذات اللون الأزرق ومنظر غروب الشمس بلونه الوردي حتى الرهبان بملابسهم برتقالية اللون.

7- برشلونة, إسبانيا

تُشعرك برشلونة بأنها المكان المناسب الذي يحوي لمسات من الفن السريالي، حيث قضى فيها "سلفادور دالي" فترة زمنية كما أن العديد من المباني في المدينة صممها المهندس المعماري الكاتالوني الإسباني "أنطوني جاودي".

8- إسطنبول, تركيا

طالعة للفنون المعمارية التي تحبس الأنفاس هنا لتشاهد التحف الصغيرة فيها يمتاز "البازار الكبير" بالآلاف من المحلات التجارية التي يمكن التسوق فيها في حين يعتبر "البازار المصري" كنز دفين له رائحة عبقة يضم التوابل والفواكه.

9- مراكش, المغرب

تجسد مراكش المعروفة باسم "المدينة الحمراء" سحر المكان بأسواقها وحدائقها وقصورها ومساجدها.

10- دبي, الإمارات العربية المتحدة

هي الوجهة التي تجمع بين الثقافة الحديثة والتاريخ بين المغامرة والتسوق والترفيه من الطراز العالمي إنها مركز أسواق الذهب والأقمشة والتوابل والإثارة.

11- براج, جمهورية التشيك

الفن البوهيمي والميزات الخيالية من "براج" وجهة مثالية للمصطافين الذين يجولون في "ساحة البلدة القديمة" قبل أن تتوجه لتتأمل "قاعة البلدة القديمة" و"الساعة الفلكية".

12- سييم ريب, كامبوديا

عندما يغمر ضوء الصباح المعابد الضخمة وأطلال "أنجكور وات" يصبح مجرد شروق الشمس في مدينة سيام ريب حدثاً يثير التفكير بعمق وسوق أنجكور الليلي الذي يعتبر منجم ثراء يضم أكشاكاً للتسوق.

13- مدينة نيويورك, نيويورك

الأماكن التي لابد من زيارتها هي مبنى "إمباير ستيت" وتمثال الحرية وحديقة "سنترال بارك" ومتحف متروبوليتان للفنون ثم استكشف الأماكن غير المعروفة.

14- جامايكا

تمتزج فيها الثقافات الإفريقية والآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية ويمكنك أن تشهد هذا التنوع في المصنوعات اليدوية التقليدية والفنون التعبيرية وخيارات الطعام المتميزة.

15- هانوي, فيتنام

تشهد صموداً للحي القديم والآثار والأبنية ذات الطراز الذي يصور الحقبة الاستعمارية جنباً إلى جنب مع إتاحة مجال لأعمال التطوير المعاصرة وما يزيد من جمال هذه المدينة ما تكتنفه من بحيرات وحدائق وشوارع واسعة تظللها الأشجار.

16- طوكيو, اليابان

انعش نفسك بالمشي تحت ظلال أشجار زهور الكرز التي تصطف على طول نهر "سوميدا" و"الحدائق الشرقية للقصر الإمبراطوري" الرائعة ومتحف "إيدو طوكيو".

17- بلايا ديل كارمن, المكسيك

واحدة من أفضل وجهات الغوص في العالم وذلك بفضل الحياة البحرية النابضة بالحياة والكهوف المبهرة تحت سطح الماء.

18- لشبونة, البرتغال

تحتفي متاحف لشبونة بالتاريخ العريق والثقافة الثرية المميزين لهذه المدينة عاصمة البرتغال يعتبر المتحف البحري مكاناً مثالياً للأطفال والكبار المولعين بكل ما هو الأنشطة البحرية.

19- كاتماندو, نيبال

تقع عاصمة نيبال في وادٍ مليء بالمواقع التاريخية والمعابد القديمة والأضرحة والقرى الخلابة ويمكنك الاختلاط بالسكان المحليين والحيوانات وسط آثار ميدان دوربار أو مع المتجولين بالجبال في حي ثاميل الصاخب.

20- جايبور, الهند

ملكة المباني الرائعة المصنوعة من الجص التي تصطف في شوارع مدينة جايبور الواسعة، ستفهم لماذا أطلق عليها "المدينة الوردية".

21- الغردقة, مصر

تتسم مدينة الغردقة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر بشعاب مرجانية خلابة ومياه فيروزية مثالية لركوب الأمواج مما جعل منها منتجعاً عالمياً يعج بالسياح.