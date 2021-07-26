"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز الجمعة المقبلة لإنشاء جسر مشاة

بشكل كامل وبجوار برج الشاش

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع أمانة المحافظة، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملاً مع مسارات الخدمة.

وبيّن حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بشكل كامل ابتداء من فجر يوم الجمعة 30 يوليو، من الساعة الـ12 بعد منتصف الليل حتى الـ2 ظهرًا؛ وذلك لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاش.