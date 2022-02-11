في تطوّر خطير.. الرئيس الأمريكي يحث جميع مواطنيه في أوكرانيا على مغادرتها على الفور

في تطوّرٍ خطيرٍ، حثّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ جميع المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا على مغادرتها على الفور.

جاء ذلك مع استمرار روسيا في حشدها العسكري على طول حدودها مع أوكرانيا، وقال بايدن؛ إنه لن يرسل قوات لإنقاذ الأمريكيين إذا غزت موسكو أوكرانيا.

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن الأمور يمكن أن تسوء بسرعة.

تصريحات بايدن؛ جاءت بعد أن دعا قادة إستونيا ولاتفيا وليتوانيا حلفاءهم في "الناتو"، إلى تعزيز الدعم العسكري في أوروبا الشرقية.

فيما حذّرت أوكرانيا من أن روسيا تعرقل وصولها إلى البحر، بينما تستعد موسكو لإجراء مناورات بحرية الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.