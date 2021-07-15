"غرفة نجران" تقدم خدماتها في إجازة عيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني

أهابت بطالبي إجراء التصديق الإلكتروني زيارة بوابة الخدمات للمشتركين

أعلنت الغرفة التجارية بنجران، تقديم خدماتها لمنتسبيها إلكترونيًّا، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار الساعة.

وأهابت الغرفة بطالبي إجراء خدمات التصديق الإلكتروني خلال مدة الإجازة، زيارة بوابة الخدمات للمشتركين في موقع غرفة نجران الإلكتروني www.najcci.org.sa.