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أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة الأداء وتحسين القدرات والمهارات

"قياس" يفتح باب اختبار "تربوي رخصة وظائف التعليم".. سجل من هنا

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أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة التسجيل في "الاختبار التربوي العام" الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط: tpl.etec.gov.sa.

يشار إلى أن الاختبار يعد أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من أنهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة لأداء مهنة التعليم، كما يُعَد متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية للمعلم.