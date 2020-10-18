الأخضر الشاب يدشن معسكر الدمام بتدريبات استرجاعية وفنية

ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم فيها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً فنياً، أعقبها مناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام السادسة، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.