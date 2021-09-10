"الفيفا" يختار نائب رئيس اتحاد القدم خالد الثبيتي عضوًا في غرفة فض المنازعات

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن عواض الثبيتي عضوًا في غرفة فض المنازعات لمدة 4 سنوات اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر وللفترة من 2021 - 2025

ويعد الثبيتي من الكوادر القانونية والإدارية الناجحة، حيث يشغل حاليًا عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى عضويته في مجالس ولجان عدة.