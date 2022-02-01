"رويترز": لبنان يطالب سفاراته بالبحث عن تبرعات لتغطية نفقاتها

موظفو البعثات لم يتقاضوا رواتب شهر يناير

‬طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثاتها في الخارج، السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن تعميم ذكرت أنها اطلعت عليه، بتاريخ 25 يناير.

وأفادت "رويترز" بأن "الخارجية" طالبت السفارات بالبحث عن مانحين للمساعدة في تغطية النفقات، مع تأخرها عن دفع رواتب الدبلوماسيين، والاتجاه إلى إغلاق بعض البعثات في الخارج.

وأضافت نقلاً عن دبلوماسيين لبنانيين، أن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتب شهر يناير.

ويعاني لبنان من واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ، بحسب البنك الدولي.