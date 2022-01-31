"الأمن السيبراني" تطلق مسرعة أعمال لتنمية القطاع في المملكة

ضمن مبادرات الهيئة لتفعيل منظومة الصناعة والابتكار المحلية

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسرعة أعمال متخصصة في مجالات التقنيات التأسيسية والتقنيات الناشئة ذات الأولوية في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، وذلك ضمن مبادرات الهيئة لتفعيل منظومة الصناعة والابتكار المحلية للأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن المسرعة ستشكل أحد الممكّنات المهمة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، وستدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، كما تعزز الجهود المبذولة في مختلف المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بما يسهم في تحفيز وتشجيع الابتكار وبناء منظومة وطنية لصناعة تقنيات الأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن المسرعة ستدعم القطاعات الأكثر نموًّا في مجال الأمن السيبراني من خلال تفعيل الشراكات الوطنية والدولية، وتوسيع النطاق في تبادل الخبرات والمعرفة؛ لدعم الصناعة المحلية لتقنيات الأمن السيبراني، حيث ستسهم في تنمية القطاع وتوفير بيئة متميزة لتطوير المنتجات والتقنيات، وتحفيز الاستثمار في الأمن السيبراني، وربط الشركات الناشئة مع المستثمرين؛ بهدف تمكين التحول الرقمي الآمن في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستقطاب أفضل الشركات والمشاريع في تقنيات الأمن السيبراني.

ويأتي إطلاق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للمسرعة بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) وشركة (Plug and Play) التي تعد من أكبر شركات مسرعات أعمال التقنية في العالم، حيث ستسهم الشراكة في تطوير الأعمال للشركات الناشئة من خلال التدريب والتأهيل وتوفير البيئة الداعمة والملائمة، إضافة إلى المتابعة والتقييم وتطبيق أفضل المعايير لجميع مراحل المشاريع، وكذلك عمل الورش واللقاءات الداعمة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.

وستنطلق المرحلة الأولى من أعمال المسرعة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022م، كما ستعلن الهيئة عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مسرعة الأعمال تأتي ضمن إطار جهود الهيئة في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة من خلال تحفيز وتشجيع الابتكار والعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات التقنية السيبرانية التي ستسهم في تعزيز الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، ورفع نسبة المحتوى المحلي وزيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وتأسيس الشركات الناشئة للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.