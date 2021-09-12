وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"

لمدّة 4 سنوات.. بعضويّة سامي بن صالح الوابليّ "نائباً للرئيس"

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.