وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"

لمدّة 4 سنوات.. بعضويّة سامي بن صالح الوابليّ "نائباً للرئيس"

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.

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12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 02:11 PM

لمدّة 4 سنوات.. بعضويّة سامي بن صالح الوابليّ "نائباً للرئيس"

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.

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