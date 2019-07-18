العامودي يسلم أمين المنظمة البحرية الدولية صكوك انضمام المملكة لمعاهدتين دوليتين

بحضور السفير السعودي في لندن

بحضور سفير خادم الحرمين في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان، التقى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل العامودي، بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، في مكتبه في لندن، اليوم الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م، وسلّمه صكوك انضام المملكة لمعاهدتين دوليتين في جانب النقل البحري، وحضر اللقاء: رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد السعودي المرافق.

وعن أهمية اللقاء أوضح سمو السفير السعودي في لندن، أن المملكة بصفتها عضوًا فاعلًا في المنظمة البحرية الدولية منذ العام ١٩٦٩م، حريصة كل الحرص على تعميق علاقتها بالمنظمة؛ انطلاقًا من دور المملكة المؤثر إيجابيًّا في المشهد الدولي، وتأكيد التزامها ودعمها الكامل لكل ما من شأنه ضمان كفاءة وسلامة أنشطة النقل البحري؛ كون النقل البحري الشريانَ الحيوي الأهم في التجارة العالمية.

من جانبه أوضح العامودي أن المملكة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقرُّها المنظمة البحرية الدولية IMO، وأن انضمام المملكة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن للعام ٢٠٠٧، والاتفاقية الدولية لخطوط التحميل للعام ١٩٦٦؛ تأتيان امتدادًا لما توليه حكومة المملكة من اهتمام ودعم كبيرين لصناعة النقل البحري، وسلامتها بيئيًّا، والارتقاء بكفاءتها، مع حرص المملكة على الشراكة الناجحة مع المجتمع الدولي؛ عبر التزامها بهذه المواثيق وتحقيق أعلى الاشتراطات الفنية الكفيلة بالارتقاء بالصناعة وتحقيق استدامتها.

إلى ذلك أقامت المملكة حفل استقبال في المنظمة البحرية الدولية بلندن، صباح ذات الخميس، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل العامودي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، كما حضره الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم؛ وذلك للتعريف بجهود المملكة في تطوير صناعة النقل البحري؛ تحقيقًا لـرؤية ٢٠٣٠، وتأكيد التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية المنظِّمة لصناعة النقل البحري العملاقة.