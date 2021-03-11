الشافعي سجل أولاً.. السالم ينقذ الاتفاق من "المصيدة" ويضاعف جراح ضمك

في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أنقذ عبد الله السالم فريقه الاتفاق من مصيدة مستضيفه ضمك، ولحق بالتعادل 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما بقي ضمك في دائرة الخطر في المركز الـ15 برصيد 21 نقطة فقط.

الشوط الأول انتهى بتقدم ضمك بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب فاروق شافعي عند الدقيقة الثامنة، بعد الاستفادة من ركلة الزاوية التي وصلته؛ حيث وضع الكرة برأسه على يسار حارس الاتفاق مبولحي.

ومع مطلع الشوط الثاني أعاد عبد الله السالم فريقه الاتفاق للمباراة عند الدقيقة 46 بعد أن حول كرة عرضية وصلته من هوساوي وضعها الأول داخل شباك حارس ضمك مصطفى زغبه كهدف تعادل.

انحصر اللعب وسط منطقة المناورة بين الطرفين حتى صافرة النهاية.