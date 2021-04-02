"كورونا" عربيًا.. لبنان 3592 إصابة وتونس 1290 والمغرب 579 والجزائر 112

سجّلت لبنان 3592 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 471962 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 373733، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6286 بعد تسجيل 52 حالة وفاة.

وسجلت تونس 1290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 31 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 255308، فيما بلغ مجموع الوفيات 8843.

فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 496676.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8825، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 483711.

كما سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 117304 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3096 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 81632 حالة.