صور.. قفز من الطائرة فتعطلت المظلة ليرتطم بالأرض جثة هامدة

المغامر الروسي لَقِيَ مصرعه بعد سقوطه من على ارتفاع قدره ألفي قدم

توفي شاب روسي (35 عامًا)، من هواة القفز المظلي، بعد تنفيذه قفزة من طائرة على ارتفاع ألفي قدم؛ حيث اصطدم جسده بالأرض نتيجة تعطل المظلة التي كان من المفترض أن تنفتح أثناء القفزة؛ وفقًا لما جاء في موقع "ديلي ميل".

وفتح فريق من المختصين في روسيا تحقيقًا؛ للوقوف على أسباب عدم تَمَكّنه من فتح المظلة أثناء قيامه بأحد التدريبات المعتادة على القفز المظلي.

ولم يتمكن المظلي من فتح المزلاق المخصص لاندفاع الباراشوت؛ فلجأ بعد ذلك للمظلة الاحتياطية التي علقت أشرطتها ببعضها.

وقام فريق طبي متخصص بفحصه مباشرة بعد الارتطام؛ ليتبين أنه فارَقَ الحياة على الفور.