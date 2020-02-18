"الحصيني" متوقعاً توسعها: سُحب ماطرة وبَرَد على الحدود السعودية - العراقية

أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن سُحباً رعديّة مُمطرة على الحدود السعودية - العراقية بدأت قُبيل الظهيرة ومتوقع توسعها.
وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "السحب الرعدية الممطرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 11:24 على الحدود السعودية - العراقية، وصلت إليّ أخبارٌ عن أمطار مصحوبة بحبات من البَرَد- على المركوز بين عرعر ورفحاء؛ متوقع توسع الأمطار، بإذن الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار
قال إن موقعها بالمركوز بين عرعر ورفحاء وبدأت قُبيل الظهيرة وفق ما ورده
أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن سُحباً رعديّة مُمطرة على الحدود السعودية - العراقية بدأت قُبيل الظهيرة ومتوقع توسعها.
وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "السحب الرعدية الممطرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 11:24 على الحدود السعودية - العراقية، وصلت إليّ أخبارٌ عن أمطار مصحوبة بحبات من البَرَد- على المركوز بين عرعر ورفحاء؛ متوقع توسع الأمطار، بإذن الله.