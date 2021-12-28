"الراجحي" يُكَرّم شركة DRC لحصولها على "جائزة العمل" للتوطين

ضمن مبادرة الموارد البشرية لرفع نِسَب التوطين وتعزيز بيئة العمل المثالية

كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شركة DRC الاستشارية المتخصصة في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات، بمناسبة حصولها على جائزة العمل للتوطين "فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نِسَب التوطين وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.

بدوره قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة DRC وليد بن خالد السليمان: "نفخر في DRC بحصولنا على جائزة التوطين التي تأتي ثمرةً لجهودنا في توظيف وتمكين الطاقات الوطنية الشابة؛ إيمانًا بدورنا كقطاع خاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لقِيَمنا التي تؤكد أن رأس المال البشري هو الجوهر لنجاح المنشآت في تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية؛ حيث حرصنا في DRC على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة للمناصب القيادية والمتوسطة عبر خلق بيئة عمل جاذبة تتسم بنشر ثقافة التميز وبث روح المنافسة الإيجابية، بالإضافة للحوافز المادية والمعنوية التي ساهمت في رفع نسبة الحفاظ على الموظفين".

ووجّه "السليمان" شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفريق الوزارة، على الجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة التي تنعكس إيجابًا على سوق العمل، ورفع نِسَب التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية.

جدير بالذكر أن جائزة العمل تُمنح ضمن فرعين رئيسيين هما: جائزة التوطين، وجائزة بيئة العمل المتميزة؛ حيث تهدف الأولى إلى تشجيع القطاع الخاص على رفع نِسَب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ فيما تستهدف جائزة بيئة العمل رفع الوعي لمنشآت القطاع الخاص، وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المتميزة؛ بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة على العمل في منشآت القطاع الخاص.